Colombia, si tatua il nome del figlio sulla schiena ma poi scopre che non è suo

Era talmente contento di essere diventato padre che ha deciso di tatuarsi il nome di suo figlio sulla schiena: "Benjamin". Una scritta grande, importante. La gioia si è però trasformata in rabbia quando Pedro Pablo Santo Domingo, un 22enne colombiano, ha scoperto che in realtà quel bimbo non è suo. Pochi giorni dopo aver fatto il tattoo, infatti, il giovane ha letto delle conversazioni Whatsapp sul telefono della fidanzata in cui la donna confidava al suo ex che il vero padre è lui (notizia poi confermata da un test del dna) e di voler riprendere la relazione. Pedro Pablo, sotto gli effetti dell’alcol, non ha saputo gestire l’ira e ha picchiato la compagna con un bastone. Ora è stato affidato a un team di psicologi. Lo riporta il sito di informazione locale La Opinion.