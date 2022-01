Colombia, scontri tra gruppi di ribelli rivali: 23 morti

Ansa

Almeno 23 persone sono morte in Colombia, nel dipartimento di Arauca, negli scontri tra il gruppo guerrigliero dell'Esercito di Liberazione Nazionale e gli ex membri delle Farc. Le violenze segnano una battuta d'arresto per il governo colombiano, che era riuscito a ridurre i tassi di omicidi in gran parte del Paese a seguito di un accordo di pace del 2016 con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia.