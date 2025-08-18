Colombia, italiano 37enne trovato morto in un ostello a Cartagena

Un cittadino italiano di 37 anni, Celik Mehmet, è stato trovato morto all'interno di un ostello nel quartiere Getsemaní a Cartagena de Indias, sul Mar dei Caraibi. A ritrovare l'uomo privo di vita e chiamare le autorità è stato il gestore dell'ostello. Al momento non è chiaro se Mehmet fosse accompagnato, né vi sono ipotesi sulle cause del decesso. Il cadavere, che non presenta segni di violenza, è stato trasferito all'istituto di medicina legale della città, dove verrà sottoposto ad autopsia per determinare le cause del decesso. Con Mehmet sono cinque gli stranieri morti quest'anno a Cartagena de Indias all'interno di hotel e ostelli in circostanze che sono oggetto di indagine.