Colombia, l'ex presidente Uribe condannato in primo grado a 12 anni per frode processuale

L'ex presidente colombiano Alvaro Uribe è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione da scontare agli arresti domiciliari. Lo ha deciso, scrive il quotidiano El Tiempo, il giudice Sandra Liliana Heredia con una sentenza di 1.114 pagine nella quale ha ritenuto l'ex presidente responsabile dei reati di frode processuale e corruzione in ambito penale. La condanna, superiore ai nove anni richiesti dalla Procura, non sarà eseguita perché la difesa dell'ex presidente ha anticipato che presenterà ricorso in appello. Il caso passerà quindi al Tribunale Superiore di Bogotá. Uribe è stato presidente dal 2002 al 2010.