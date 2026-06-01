L'exploit dell'estrema destra in Colombia, chi è Abelardo De la Espriella: l'uomo del "pugno di ferro" contro i narcos

Cappellino da baseball in stile Maga, maglietta giallo canarino della nazionale di calcio della Colombia: è comparso così davanti ai suoi sostenitori Abelardo De la Espriella dopo aver ottenuto il 43,7% dei voti nella corsa alla presidenza di Bogotà. Barba sempre curata, spesso in giacca e cravatta memore del suo passato (e presente) da avvocato e imprenditore, il 47enne indipendente di estrema destra si è affermato a sorpresa come il nome più votato del primo turno delle elezioni colombiane. Ha scelto per l'occasione di comparire dal palco della sua "festa presidenziale" con la maglietta e i colori più iconici del suo Paese. Ma dietro uno spesso muro di plexiglass, perché l'euforia del successo non ha cancellato il pragmatismo di chi è nato e cresciuto nella nazione che negli ultimi cinque anni ha visto morire a colpi di pistola tra 250 e 300 leader di partiti politici e candidati istituzionali.