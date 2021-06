Colombia, autobomba contro una base militare: almeno 36 feriti

Afp

Un'autobomba è stata fatta esplodere in una base militare nella città di Cucuta, nel nord-est della Colombia, ferendo 36 persone, alcune delle quali in modo grave. Il ministro della Difesa Diego Molano, che ha attribuito l'attacco ai guerriglieri dell'Esercito di Liberazione nazionale (Eln), ha parlato di un "atto terroristico contro i soldati colombiani". Tre dei militari feriti sono in gravi condizioni mentre due civili colpiti sono fuori pericolo.