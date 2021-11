Colombia, attentato presidente Duque: preso responsabile

Ansa

Il ministero della Difesa colombiano ha annunciato la cattura di uno dei presunti responsabili dell'attentato che il 25 giugno ebbe come obiettivo l'aereo del presidente Iván Duque. L'aereo del capo dello Stato atterrò senza gravi problemi e senza danni per le persone. La persona fermata è un guerrigliero conosciuto come "Aurelio", delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia.