Tre soldati sono stati uccisi in Colombia in un attacco realizzato dai ribelli con un drone in un'area rurale nel nord-est del Paese. Lo riferisce l'esercito, che ha attribuito la responsabilità dell'attacco all'Esercito di liberazione nazionale (Eln), gruppo di circa 6mila combattenti che si batte contro il governo colombiano dagli anni 60. I gruppi ribelli in Colombia utilizzano sempre più spesso droni per attaccare l'esercito e per combattere fra loro.