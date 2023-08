Colombia, arrestato il padre dei bimbi sopravvissuti all'incidente aereo: ipotesi abusi sessuali

In Colombia è stato arrestato il padre di due dei quattro bambini sopravvissuti soli per 40 giorni nella giungla dopo un incidente aereo in cui è morta la loro madre e altri due adulti.

L'ufficio del procuratore non ha fornito dettagli sull'accusa mossa nei confronti dell'uomo, Manuel Ranoque, ma i media ipotizzano episodi di abusi sessuali.