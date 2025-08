Cnn: Trump valuta la pubblicazione dell'interrogatorio di Ghislaine Maxwell

L'amministrazione Trump sta valutando di pubblicare la trascrizione della registrazione audio del colloquio di Ghislaine Maxwell con il viceprocuratore americano Todd Blanche, secondo quanto dice la Cnn. L'emittente precisa che l'esistenza di un audio dell'interrogatorio di Maxwell, ex fidanzata e complice di Jeffrey Epstein, non era precedentemente stata resa nota. In caso di pubblicazione del documento, precisano dall'amministrazione, dovranno essere censurate le parti della trascrizione che potrebbero rivelare dettagli sensibili, come i nomi delle vittime.