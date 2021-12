Cnn licenzia Chris Cuomo: aiutò il fratello Andrew dopo accuse di molestie

Ansa

La Cnn ha licenziato con effetto immediato il suo conduttore di punta Chris Cuomo per aver aiutato il fratello Andrew, ex governatore di New York, a preparare la difesa relativa alle accuse di molestie sessuali che lo hanno poi portato alle dimissioni. L'emittente lo aveva sospeso dopo la diffusione di nuove carte processuali nell'indagine che riguarda il fratello, da cui era emerso un ruolo attivo nella gestione della sua strategia comunicativa.