Cnn, il presidente si dimette: non aveva rivelato la relazione con una collega

Non aveva rivelato la sua relazione con una collega, quindi si è dimesso. Il presidente della CNN , Jeff Zucker , ha lasciato l'emittente via cavo dopo nove anni di servizio: "Avrei dovuto rivelarla quando è cominciata, ma non l'ho fatto. Ho sbagliato. Di conseguenza mi dimetto", ha scritto.

Il rapporto con la collega, consensuale, è emerso nell'ambito di un'indagine interna sull'ex anchor dell'emittente Chris Cuomo, licenziato per avere aiutato suo fratello, l'allora governatore di New York Andrew Cuomo, mentre affrontava l'indagine per molestie sessuali.

Zucker non ha nominato la collega nel promemoria, ma la relazione sarebbe con Allison Gollust, direttrice marketing della CNN, che rimarrà nello staff dell'azienda. Quando gli è stato chiesto di rivelare quando è iniziata, lui non l'ha fatto. Da qui le dimissioni. "Sono venuto alla CNN il 28 gennaio 2013 - ha concluso - Insieme abbiamo trascorso nove anni fantastici. Vorrei certamente che il mio mandato qui fosse finito diversamente. Ma è stata una corsa incredibile. E ho amato ogni minuto".

Poco dopo è arrivata anche una dichiarazione da parte di Allison Gollust, in cui racconta i recenti sviluppi della loro relazione: "Siamo stati molto amici e colleghi per oltre 20 anni. Durante il Covid il nostro rapporto è cambiato. Mi pento di non averlo rivelato al momento giusto. Sono incredibilmente orgogliosa dei miei anni alla CNN e non vedo l'ora di continuare il grande lavoro che facciamo ogni giorno".