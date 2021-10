Clinton ricoverato, Casa Bianca: Biden ha sentito ex presidente

Ansa

Il presidente Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con Bill Clinton, ricoverato in ospedale in California per un'infezione. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. "Il presidente Biden e il presidente Clinton non vedono l'ora di rivedersi presto", ha detto Jean-Pierre ricordando che "Biden augura una pronta guarigione".