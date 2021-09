Clima, Vanuatu vuole parere della Corte internazionale di Giustizia

Afp

L'arcipelago di Vanuatu ha annunciato l'intenzione di condurre una campagna per un approccio comune alla crisi climatica, rivolgendosi alla Corte internazionale di giustizia per ottenere un parere legale sulle conseguenze del riscaldamento globale. Il piccolo stato del Pacifico spera di contribuire a una legislazione internazionale per le generazioni future sulle conseguenze materiali e umane del riscaldamento globale.