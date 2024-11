Clima, Save the Children: 300 milioni di bambini colpiti da eventi meteorologici estremi

Sul clima e sui suoi effetti Save the Children lancia un allarme. Quest'anno circa 1 bambino su 8 a livello globale è stato colpito in modo significativo dai dieci maggiori eventi meteorologici estremi. Sono bambini costretti a fuggire dalle proprie case, a interrompere il percorso scolastico e a dipendere dagli aiuti umanitari, ricorda Save the Children. Un nuovo dossier dell'Organizzazione rileva che, da gennaio a ottobre, circa 300 milioni di bambine e bambini in Asia, Africa e Brasile sono stati colpiti dai peggiori eventi climatici estremi, come tempeste tropicali, siccità, inondazioni, cicloni e monsoni.