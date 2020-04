Clima, Polo Nord senza ghiacci in estate prima del 2050

L'Oceano Artico potrebbe ritrovarsi del tutto libero dai ghiacci in estate anche prima del 2050. E' quanto emerge da uno studio internazionale che coinvolge 21 Istituti, compresi gli italiani della Fondazione Cmcc, che ha analizzato i risultati di 40 diversi modelli climatici. "La maggior parte prevede che l'Artico si ritroverà libero dai ghiacci a settembre prima del 2050, in tutti gli scenari presi in esame", spiega la ricercatrice Dorotea Iovino.