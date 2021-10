Clima, Parisi: "Finora azioni dei governi non sono state all'altezza"

Ansa

"Sfortunatamente le azioni sul clima intraprese dai governi non sono state all'altezza di questa sfida e i risultati finora sono stati estremamente modesti". Lo ha detto il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi intervenendo alla Camera, nella riunione di preparazione in vista della COP26. "L'umanità - ha aggiunto - deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico".