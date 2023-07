Clima, Metsola: "Tenere conto dell'impatto economico e sociale"

Sul clima, i legislatori dovrebbero evitare di oltrepassare la "linea invisibile" tra le ambiziose politiche verdi e il sostegno dei cittadini per i cambiamenti imposti alle loro vite.

E' quanto spiega la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in vista del voto sulla legge sull'ambiente. "Dobbiamo tenere conto dell'impatto economico e sociale di tutto ciò che facciamo, e forse non lo abbiamo fatto abbastanza - aggiunge, osservando come il voto di mercoledì sia "un esercizio democratico" e i gruppi abbiamo "il diritto democratico" di ritirarsi dai negoziati.