Clima, Mattarella: evidenti le conseguenze nefaste dei nostri ritardi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella punta il dito contro i ritardi nelle politiche per far fronte ai cambiamenti climatici e spiega: "C'è spesso contraddizione tra lo sforzo di individuare obiettivi in sede internazionale e le politiche poi messe concretamente in campo in sede nazionale dagli stessi decisori. Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre nefaste". Nel suo intervento a Bonn al seminario "Cooperazione tra Italia e Germania: una risorsa preziosa nel contrasto al cambiamento climatico e per una transizione energetica globale" sul tema di clima ed energia, il capo dello Stato chiarisce che "l'intensificazione della frequenza delle catastrofi naturali condiziona ogni aspetto della nostra vita, devastando interi territori e mietendo vittime".