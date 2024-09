Giorgetti: "Da clima rischi per la stabilità economica"

Per il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, "il cambiamento climatico e i modelli di sviluppo globale stanno accelerando ulteriormente la frequenza e la gravità delle catastrofi naturali, che comportano rischi significativi per la stabilità economica e finanziaria". Lo ha scritto in un messaggio all'Insurance high-level conference dell'Ania ricordando che "l'ultimo decennio ha visto gli eventi catastrofici più costosi della storia, incidere sulla crescita economica e sul benessere individuale".