Clima, l'Onu: "Nuovi record concentrazioni di gas serra nel 2020"

"Le economie hanno rallentato a causa della pandemia di coronavirus, ma il riscaldamento del nostro pianeta non si è fermato. Le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi massimi nel 2020". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando: "I lockdown a breve termine non sostituiscono l'azione per il clima di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima".