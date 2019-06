Clima, la pagella di Greta Thunberg stupisce tutti e mette a tacere le polemiche

Greta Thunberg mette a tacere le polemiche e incassa una pagella davvero invidiabile. Nonostante le numerose assenze per le manifestazioni di Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali, l'attivista svedese ha ottenuto quattordici A, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie tra cui matematica, inglese, francese e storia. In svedese, ginnastica e scienze del consumo, Greta ha preso "solo" B, equivalente al nostro 9.