Clima, Cop26 "ai tempi supplementari": si punta all'accordo

Afp

La Cop26 tenta di arrivare in giornata a un accordo per "mantenere in vita" l'obiettivo più ambizioso dell'accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale. I circa 200 Paesi firmatari dell'intesa del 2015 si sono presi (almeno) un giorno in più per cercare di siglare alla conferenza Onu sul clima di Glasgow un patto per frenare il riscaldamento del pianeta.