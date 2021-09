Clima, Cina a Usa: "Per cooperazione migliorare rapporti bilaterali"

-afp

Il ministro degli Esteri Wang Yi, in un colloquio in video conferenza avuto con l'inviato americano per il clima John Kerry in visita a Tianjin, ha osservato che per i due Paesi "la cooperazione è l'unica scelta giusta". Wang Yi ha anche rimarcato come tale cooperazione non può essere sostenuta senza un miglioramento delle relazioni bilaterali.