Clima, accordo Ue: taglio del 90% delle emissioni entro il 2040 con flessibilità

L'intesa, nonostante le 24 ore di negoziati, è stata votata a maggioranza qualificata e non all'unanimità. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia. Belgio e Bulgaria si sarebbero astenute. Il computo totale dei non favorevoli, che non comprende l'Italia, secondo cui è stato raggiunto un buon compromesso finale, non è ancora noto. La presidenza danese si è limitata a spiegare che l'intesa è stata votata da 21 Paesi membri comprendenti l'81,9% della popolazione europea.