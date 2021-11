Cleo, si cerca un complice del rapitore: "Una donna mi vestiva e mi pettinava" 

Tgcom24

Una cosa ancora non torna agli inquirenti: Terry Kelly come ha fatto ad agire da solo? Per questo, le indagini sul rapimento di Cleo Smith, la bimba di quattro anni ritrovata dopo 18 giorni in Australia occidentale, proseguono nonostante il lieto fine. Stando al Daily Mail Australia, la piccola, interrogata nella sua casa di Carnarvon dagli psicologi, avrebbe detto che nella villetta insieme al suo rapitore c'era anche una donna: "Veniva a casa, mi vestiva, mi spazzolava i capelli". Informazioni che la polizia non ha né confermato né smentito.