Corte d'Appello del Vaticano: "Da rifare il processo al cardinale Angelo Becciu"

Di qui la decisione di "nullità relativa" perché è stato "viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione" e ora "ha come effetto che la Corte d'appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sé". Quindi al termine dell'ordinanza di 16 pagine la Corte d'Appello vaticana, richiamando l'articolo 495 del codice di procedura penale, "ordina la rinnovazione del dibattimento; ordina all'Ufficio del Promotore di Giustizia di depositare in cancelleria, entro il 30 aprile 2026, tutti gli atti del procedimento istruttorio svolto nella loro versione integrale; concede termine alle parti, fino al 15 giugno 2026, per esaminare atti e documenti nonché per preparare le prove a difesa; fissa l'udienza del 22 giugno 2026, ore 9, per la comparizione delle parti al solo fine di fissare il calendario delle prossime udienze".