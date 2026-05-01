Città del Messico, l'allarme della Nasa: sprofonda fino a 25 cm l'anno

Il fenomeno non è nuovo. In meno di cento anni, intere aree della città si sono abbassate di oltre 12 metri (in pratica un palazzo di 4 piani). Una trasformazione lenta e drammatica che oggi, sotto il peso di milioni di persone e tonnellate di infrastrutture, raggiunge velocità tra le più elevate al mondo. La sfida rimane ad oggi aperta. Il problema, ben noto già nello scorso passato, è sempre stato rilegato ad interventi limitati e specifici. Enrique Cabral, ricercatore dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, ha dichiarato: "Il primo passo è semplicemente comprendere la situazione".