Messico, sei morti dopo la somministrazione di sieri vitaminici in una clinica

Sei persone sono morte, una è ricoverata in gravi condizioni e altre due sono state dimesse dopo la somministrazione di cosiddetti "sieri vitaminici" in una clinica privata di Hermosillo, nello Stato messicano di Sonora. Lo riferisce il quotidiano messicano Excélsior, citando autorità sanitarie e giudiziarie locali. Secondo la ricostruzione, i pazienti erano stati trattati nella clinica Medicina Regenerativa Celular, riconducibile all'omeopata Jesús Maximiano Verduzco Soto, ora indagato.