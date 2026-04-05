Messico, sei morti dopo la somministrazione di sieri vitaminici in una clinica
La procura di Sonora ha eseguito una perquisizione nella struttura, sequestrando cartelle, farmaci, soluzioni endovenose e materiale sanitario
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Sei persone sono morte, una è ricoverata in gravi condizioni e altre due sono state dimesse dopo la somministrazione di cosiddetti "sieri vitaminici" in una clinica privata di Hermosillo, nello Stato messicano di Sonora. Lo riferisce il quotidiano messicano Excélsior, citando autorità sanitarie e giudiziarie locali. Secondo la ricostruzione, i pazienti erano stati trattati nella clinica Medicina Regenerativa Celular, riconducibile all'omeopata Jesús Maximiano Verduzco Soto, ora indagato.
La procura di Sonora ha eseguito una perquisizione nella struttura, sequestrando cartelle cliniche, farmaci, soluzioni endovenose e materiale sanitario. Le sostanze sono state inviate a Città del Messico per analisi specialistiche da parte delle autorità federali. Gli inquirenti stanno verificando eventuali responsabilità per negligenza medica mentre Rubio Pharma y Asociados, azienda indicata in modo informale come possibile fornitrice, ha negato in un comunicato qualsiasi legame con i trattamenti contestati.