Cisgiordania, scontri con esercito israeliano: morti due palestinesi

In Cisgiordania due palestinesi sono stati uccisi e cinque agenti di frontiera israeliana feriti (tre in modo grave) in scontri a fuoco con l'esercito nel corso di un'operazione nel campo profughi di Tulkarem.

Lo riferiscono fonti palestinesi e il portavoce militare israeliano. Secondo quest'ultimo durante l'operazione sono sparati colpi e "lanciati ordigni esplosivi contro i soldati che hanno risposto".