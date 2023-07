Cisgiordania, palestinese ucciso dall'esercito di Israele

Un palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano nei pressi del villaggio di Umm Safa, in Cisgiordania.

La vittima è Abdul-Jawad Hamdan Saleh, morto in ospedale per le ferite al petto procurate da proiettili "provenienti dall'occupazione israeliana". L'esercito dello Stato ebraico ha fatto sapere che sta indagando sulla vicenda. Sono in tutto tre i palestinesi uccisi: i primi due erano miliziani, sospettati di aver compiuto attacchi, assassinati in scontri armati con l'esercito israeliano a Nablus.