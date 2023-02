Cisgiordania, media: due israeliani uccisi in attentato

In Cisgiordania, due israeliani sono stati uccisi in un attentato terroristico non distante da Nablus.

Lo hanno riferito i media. Secondo un portavoce militare "un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo israeliano". La sparatoria è avvenuta mentre ad Aqaba, in Giordania, su pressione Usa, erano in corso colloqui tra israeliani e palestinesi, con egiziani e giordani, per allentare le tensioni.