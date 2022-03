Cingolani: "Se Russia chiudesse gas domani scorte per 8 settimane"

Secondo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani "se la Russia dovesse chiudere domani il rubinetto del gas avremmo scorte per otto-nove settimane".

"Come Italia abbiamo fatto errori madornali negli ultimi 20 anni e diminuito la nostra capacità di estrarre gas - ha detto in un convegno a Brescia organizzato da Italia Viva -. Non abbiamo ridotto per essere ambientalisti, ma per aumentare le importazioni. Mi sto sentendo con gli operatori per abbassare il prezzo del gas, ma credo che si debba fare una seria riflessione e non solo italiana. Deve essere fatto un piano a livello europeo".