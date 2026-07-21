Cina, il torneo dei dentisti e degli insegnanti che fa impazzire milioni di tifosi

La Village Super League, Cun Chao in cinese, è un torneo di calcio tra diversi villaggi della contea di Rongjiang, nel Guizhou, una delle province meno sviluppate della Cina. Quello che era nato come un semplice campionato locale si è trasformato nel giro di poco tempo in una rete che coinvolge circa 60 tornei e centinaia di squadre distribuite tra villaggi e piccole città. Le squadre sono formate da persone comuni che durante il giorno svolgono le professioni più disparate e che nel tempo libero coltivano la propria passione per il calcio. Insomma, in campo ci sono dentisti, insegnanti, universitari, impiegati e lavoratori di ogni tipo.