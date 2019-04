Cina: "Via della Seta iniziativa sostenibile e senza rischi debito"

La Cina punta a rendere la "Belt and Road Initiative", la nuova "Via della Seta", un'iniziativa sostenibile e libera dai rischi legati al debito. Il ministro delle Finanze Liu Kun ha spiegato, infatti, che il governo definirà un quadro di riferimento di analisi sui progetti da promuovere allo scopo di "prevenire e risolvere i rischi". La Cina, in aggiunta, seguirà le regole di mercato quanto ai finanziamenti commerciali, migliorando la trasparenza.