Cina, varata stretta sugli aborti: ridotti quelli per scopi non medici

Afp

La Cina, nell'ambito delle nuove linee guida per incoraggiare le famiglie ad avere più figli, ha deciso di ridurre il numero di aborti effettuati non per "scopi terapeutici". La norma, contenuta in un pacchetto di misure approvate domenica dal governo, è maturata nel pieno dei timori per il calo del tasso di natalità nazionale.