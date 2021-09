Usa, in Texas ulteriore stretta contro aborto: limiti anche a farmaci

ansa

Il governatore texano Greg Abbott ha lodato un'altra nuova legge che inasprisce i limiti sui farmaci che inducono l'aborto, creando un ulteriore livello di restrizioni a un mese dall'introduzione della legge che, nei fatti vieta l'interruzione di gravidanza nello Stato. Le nuove norme, che entreranno in vigore a dicembre, restringono la finestra in cui medici e cliniche in Texas possono somministrare farmaci che inducono l'aborto da 10 settimane a 7.