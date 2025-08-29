Cina: "Rapporti con gli Usa siano basati sul rispetto reciproco"

La Cina è disposta a perseguire "il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa" nei rapporti con gli Stati Uniti, salvaguardando al contempo "la propria sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo". Il viceministro degli Esteri Ma Zhaoxu, parlando nel briefing sui preparativi per le commemorazioni del V-Day del 3 settembre in onore degli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale, ha sottolineato che i tentativi "di fare pressione o di costringere la Cina non avranno successo e che gli sforzi per contenere lo sviluppo della Cina o per ostacolare il grande rinnovamento della nazione cinese sono destinati a fallire".