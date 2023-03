Cina: se Usa ancora su strada sbagliata ci saranno scontri

La Cina torna a minacciare gli Usa: se gli Stati Uniti non "frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri.

Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?" E' il monito del ministro degli Esteri cinese Qin Gang, per il quale "contenimento e repressione non renderanno grande l'America e non fermeranno il rinnovamento di Pechino".