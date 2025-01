Cina: gli Usa ascoltino "voci razionali" sul bando di TikTok

Pechino sollecita gli Stati Uniti a dare ascolto alle "voci razionali" in merito al bando di TikTok, nel mezzo dell'entrata in vigore del divieto della popolare App di brevi video della cinese ByteDance per motivi legati alla sicurezza nazionale. "Noi speriamo che la parte americana possa seriamente ascoltare le voci razionali e assicurare un aperto, giusto, corretto e non discriminatorio ambiente di business a tutti i soggetti di mercato da tutti i Paesi che operano negli Stati Uniti", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.