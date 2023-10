Cina, dipendente urina nella vasca di malto del birrificio: aperta un'indagine

In Cina il birrificio Tsingtao ha aperto un'indagine dopo la circolazione di un video che mostrava un dipendente urinare in un serbatoio di malto in lavorazione.

Il filmato, diventato virale sul social network Weibo, ha spinto la dirigenza del noto birrificio a riportare l'incidente alla polizia, che ha aperto un'indagine coinvolgendo anche gli organi di pubblica sicurezza. Il lotto, tranquillizzano dall'azienda, non sarà utilizzato nella produzione.