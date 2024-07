In Cina una frana ha ucciso 15 persone nei pressi di un sito turistico, nella provincia di Hunan. Le vittime erano ospiti di una casa di accoglienza in una zona montuosa che è stata colpita dalle forti piogge che inondano il sud-est del Paese. Sei feriti sono stati soccorsi dopo lo smottamento. Diversi altri incidenti si sono verificati proprio per le precipitazioni causate dal tifone Gaemi, ora declassato a tempesta tropicale.