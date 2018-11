Sembra la scena di un film apocalittico ricco di straordinari effetti speciali, invece le spaventose immagini del muro di sabbia alto quasi cento metri arrivano dalla città di Zhangye, nella provincia cinese di Gansu. In pochi minuti la zona è stata letteralmente investita da una tempesta di polvere e sabbia, costringendo i veicoli in transito a fermarsi per la visibilità ridotta.



La polizia stradale locale è riucita a gestire il traffico senza particolari danni, ma i maggiori disagi sono stati provocati dal vento, che con una velocità di circa dicassette metri al secondo ha causato numerosi incendi. Fortunatamente i pompieri sono intervenuti in tempo per domare le fiamme evitando gravi conseguenze.