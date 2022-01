Cina, un caso di Omicron a Pechino: "Variante arrivata con una lettera proveniente dal Canada"

Ansa

L'autorità postale cinese ha emesso un ordine per garantire che tutta la corrispondenza dall'estero sia sanificata. Inoltre, le autorità sanitarie hanno chiesto alla popolazione di ridurre l'acquisto di beni provenienti dall'estero e di disinfettare pacchi e buste ricevuti per posta internazionale, usando misure di precauzione come guanti e mascherine. Il singolo caso di Omicron rilevato finora a Pechino è stato fatto infatti risalire a un documento proveniente dal Canada su cui sono stati riscontrati ceppi della variante simili a quelli del Nord America e di Singapore.