Cina, si sveglia dal coma dopo 12 anni: al suo fianco la mamma ormai 75enne

Ha accudito il figlio in coma spendendo tutti i suoi risparmi e indebitandosi di circa 15mila euro. Dopo 12 anni, però, il miracolo: l'uomo si è svegliato e ha trovato al suo fianco la madre ormai 75enne. La vicenda è accaduta nella città di Shougang, in Cina e la donna, che non ha abbandonato neppure un attimo suo figlio, ha pianto di gioia nel vedere l'uomo riprendere conoscenza.

Wang Shubao era rimasto tetraplegico nel 2006 dopo un incidente automobilistico. All'epoca aveva 36 anni. Senza padre, morto quando era piccolo, il giovane ha potuto contare solo sull'affetto della madre, Wei Mingying.



Per 12 anni, si è svegliata tutti i giorni alle cinque del mattino. Si è presa cura del suo "bambino", in coma e completamente paralizzato. Lo ha lavato, nutrito e massaggiato per prevenire le piaghe da decubito. "C'è stato un tempo – spiega la donna al Mail Online – in cui non ho mangiato per un mese intero perché non avevo soldi. La mia bocca e la mia lingua erano completamente asciutte. Volevo solo bere acqua".



Nel corso degli anni mamma Mingying ha perso 20 chili, e ora ne pesa appena 30, ma è felice di aver rivisto suo figlio sveglio. Shubao non riesce a parlare né a muoversi, ma sorride alla sua mamma. "Sono felice – ha concluso la donna – e spero che un giorno riesca di nuovo a chiamarmi mamma".