Cina, si ribalta il bus-Covid: 27 morti | Andavano in una struttura per osservare la quarantena

Secondo le autorità, l'autobus stava trasportando 47 persone da Guiyang, la capitale della provincia di Guizhou, in una remota contea a 155 miglia (249 chilometri) di distanza, quando si è ribaltato su un tratto montuoso dell'autostrada ed è caduto in un burrone. L'incidente è avvenuto

nella notte

scatenata la polemica

, attorno alle 2:40. Ed è proprio per questo che si è. Non è chiaro infatti il motivo per cui l'autobus per la quarantena avrebbe portato le persone su tortuose strade di montagna dopo la mezzanotte visto che il regolamento sui trasporti cinese vieta agli autobus a lunga percorrenza di circolare tra le 2:00 e le 5:00.



Non è nemmneo chiaro se i passeggeri fossero infetti da Covid, se avessero avuto contatti stretti con persone contagiate o se vivessero nello stesso edificio di pazienti affetti dal virus. Il Guizhou ha registrato più di 900 nuove infezioni in 48 ore e

Guiyang

lockdown

, che ospita sei milioni di persone, è stata posta in