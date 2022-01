Cina, scatta il lockdown durante il loro appuntamento: rimangono intrappolati in casa e... si fidanzano

Galeotto fu il lockdown e chi lo impose. A causa di un'improvvisa e immediata chiusura imposta dalle autorità locali per via dell'aumento dei contagi, infatti, due ragazzi che si erano incontrati per un appuntamento sono rimasti intrappolati nella stessa casa per un mese, si sono innamorati e ora hanno deciso di fidanzarsi. Questa romantica storia al passo coi tempi arriva da Xianyang , in Cina .

Come riportano diversi siti internazionali, a metà dicembre, la 28enne Zhao Xiaoqing, della provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina, aveva accettato di partecipare a un appuntamento - con il giovane Zhao Fei - organizzato dalla sua famiglia. Xiaoqing, che aveva visto il ragazzo solo in foto, non era affatto interessata a lui. Ad ogni modo, si è recata a casa sua per una semplice cena. "Non avrei mai pensato di passarci la notte, sarebbe stato abbastanza imbarazzante", ha dichiarato la giovane a Jimu News.



Invece, a causa del lockdown, Xiaoqing si è trovata costretta a restare a casa del ragazzo. Trascorrendo le giornate insieme, i due hanno capito di avere molte cose in comune e si sono innamorati. Ora sono felici, come racconta la giovane stessa: "Stiamo bene insieme. Quando devo lavorare fino a tardi è sempre al mio fianco, non importa che ora sia. Le nostre anime sono compatibili e i nostri genitori sono felici". La loro storia è diventata virale sui social.