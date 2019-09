Cina, ritrovato un fuggitivo dopo 17 anni

Era stato incarcerato in Cina per traffico di donne e bambini, ma nel 2002 era scappato di prigione. Song Jiang è stato ritrovato e riportato in cella lo scorso 19 settembre, dopo diciassette anni di latitanza. L'uomo, 63 anni, ha vissuto tutto questo tempo tagliato fuori dal resto del mondo in una grotta, bevendo l'acqua di un fiume e usando dei rami per accendere il fuoco.