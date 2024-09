Cina, rialzo dell'età pensionabile: 63 anni per gli uomini, 58 per le donne

A partire dal 2025 in Cina l'età pensionabile si alzerà gradatamente e lo farà per i prossimi quindici anni. Il ritiro dal lavoro scatterà tre anni più tardi di quanto previsto ora. Oggi un cinese lascia il lavoro a 60 anni: a fine riforma uscirà a 63 anni. Diversificate le finestre per le donne: oggi una cinese con funzioni di quadro va in pensione a 55 anni mentre un'operaia esce a 50 anni. Progressivamente l'uscita sarà portata a 58 e 55 anni. Il nuovo piano è stato introdotto con una decisione del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento.