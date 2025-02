Cina: più spesa militare farà di Taiwan una "polveriera"

"Che si tratti del 3% o anche del 10% del Pil, l'aumento della spesa militare non proteggerà Taiwan che, al contrario, si trasformerà in una 'polveriera'". E' quanto ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo della Cina, commentando in un briefing l'annuncio del presidente taiwanese William Lai di aumentare il "budget della difesa" dell'isola a oltre il 3% del Pil. "Le autorità del Partito democratico progressista aderiscono con ostinazione alla loro posizione separatista sull'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto Zhu nel resoconto dei media statali di Pechino.